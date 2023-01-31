В Тюменской области в 2023 году оборудованием и учебными материалами оснастят 10 учреждений допобразования Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Десять учреждений дополнительного образования Тюменской области в 2023 году оснастят музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Об этом рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на совещании с руководителями территориальных органов управления культуры и директорами детских школ искусств Тюменской области.

По ее словам, несмотря на санкции Запада, все детские школы получат все необходимое оборудование.

- Мощности отечественных производителей позволяют оснастить все запланированные в 2023 году детские школы искусств в соответствии с образовательными программами, – отметила Елена Майер.

На совещании подняли вопросы развития системы дополнительного образования в области культуры и искусства в Тюменской области. Елена Майер представила ключевые направления развития региональной системы художественного образования, которые реализуются в рамках исполнения федерального Плана мероприятий по реализации I этапа (2022-2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.

Среди задач, которые предстоит решить в 2023 году: повышение доступности и качества художественного образования детей, создание и функционирование региональной методической службы в сфере культуры, обновление инфраструктуры ДШИ и создание новых мест для обучения, поддержка кадрового потенциала.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в пяти детских школах искусств Тюменской области появились новые инструменты и оборудование. Оснащение инструмента – приоритетная задача проекта «Культурная среда».