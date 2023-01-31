Тюменские аграрии ремонтируют технику, ожидая весенние полевые работы Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Тюменские аграрии ведут активную подготовку к весенним полевым работам. Сейчас сельхозпроизводители активно осматривают и ремонтируют технику, к 1 апреля 2023 года им предстоит подготовить более 7,6 тысяч единиц техники, включая 3763 трактора, 2764 сеялки (1815 сеялок прямого посева и 1084 культиватора).

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, для ремонта техники в регионе есть 210 отапливаемых мастерских, 412 гаражей и стоянок, 231 из которых – отапливаемые. В сформированных 282 ремонтных звеньях работают 1045 человек. Имеются необходимые материалы, оборудование, инструменты, запасные части.

Всего в активе у тюменских сельхозпроизводителей есть почти 4,8 тысяч тракторов, почти 1,5 тысячи зерноуборочных комбайнов и более 2,7 тысяч сеялок и посевных комплексов. То есть, на каждую тысячу гектаров пашни приходится по 4,7 трактора, а нагрузка на каждый зерноуборочный комбайн составляет 505 гектаров. Энергообеспеченность каждой сотни гектаров посевной площади составляет 150 лошадиных сил.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что потребительским кооперативам Тюменской области предоставляют субсидии на возмещение части затрат, связанных с покупкой недвижимости, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. В регионе создана и успешно функционирует система потребительской кооперации.

Сельхозкооперативы заготавливают молоко от малых форм хозяйствования, мясо всех видов, картофель и овощи, оказывают услуги по заготовке сена, дров, ветеринарные услуги и другие виды услуг.