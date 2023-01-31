В Тюменской области в 2022 году на нужды сельхозкооперативов закупили 22 молоковоза Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

В 2022 году на нужды сельскохозяйственных кооперативов закупили 22 новеньких молоковоза. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, новые автомобили поступили в 13 муниципальных образований Тюменской области: Абатский, Армизонский, Бердюжский, Вагайский районы, Голышмановский и Заводоуковский городские округа, Ишимский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тюменский, Упоровский и Ялуторовский районы.

Обновление материально-технической базы кооперативов стало возможным в рамках дополнительных мер региональной поддержки развития сельскохозяйственной потребкооперации. Благодаря новым автомобилям фермеры смогут сохранить качество молока – от этапа приемки и перевозки до поступления к переработчикам. Кроме того, молоковозы обеспечат удобство сдатчикам и снизят затраты на обслуживание транспорта.

Отметим, что через сеть потребительских кооперативов в Тюменской области закупают до 90% от общего объема молока, покупаемого у фермеров. По предварительным данным, в 2022 году кооперативы заготовили 31,1 тысячу тонн молока.

- Если представить, что все сырьё пошло на изготовление потребительского молока, то это больше 30 миллионов литровых пакетов молока на полках магазинов, - сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что молочный комплекс группы компаний «Дамате» в Тюменской области вышел на плановую мощность 55 тысяч тонн по итогам работы в 2021 году. Всего за год предприятие произвело более 56 тысяч тонн молока-сырья высшего сорта.