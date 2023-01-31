В Тюменской области планируют завершить программу по расселению жителей из аварийного жилья Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют завершить в Тюменской области в 2023 году. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, за четыре года действия проекта из аварийного жилья в благоустроенные дома переехали 8,64 тысячи человек. Расселено 139,19 тысяч квадратных метров ветхого жилья, что составляет 96% от включенного в проект общего объема.

По словам заместителя начальника Главного управления строительства, начальника управления жилищной политики Валерия Киселёва, в регионе полностью расселили семьи, жившие в муниципальном фонде. Для них куплены благоустроенные квартиры в новых домах.

- Осталось произвести расчёты с собственниками, у которых мы выкупаем их «квадраты» в аварийных домах, - отметил Валерий Киселев.

До конца 2023 года в рамках проекта в Тюменской области нужно расселить почти 145,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, который признали таким до 1 января 2017 года. В программу включили 377 многоквартирных домов. Общий объем финансирования — 9,5 млрд руб., из которых более 1,5 млрд руб. - это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что строительные компании Тюменской области запланировали возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 млн кв. м благодаря 181 выданному разрешению на строительства жилья. Это станет возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда».