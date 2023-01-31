Строительные компании Тюменской области нацелены построить рекордное количество жилья Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Строительные компании Тюменской области запланировали возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 млн кв. м благодаря 181 выданному разрешению на строительства жилья. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, эти цифры соответствуют планам реализации федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» по увеличению объёмов строительства жилья.

Последние два года застройщики Тюмени показывают почти одинаковый интерес к рынку многоквартирных домов. Так, например, в 2021 году было выдано 184 разрешения на строительство 1,43 млн квадратных метров. По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, рост активности на рынке МКД замечен с 2021 года.

- Если до этого в год выдавались разрешения на строительство примерно миллиона квадратных метров, то в последние два периода этот показатель прибавлял по 25-30% ежегодно, - отметил он.

Павел Перевалов подчеркнул, что в 2022 году тюменские строители ввели в эксплуатацию 1,34 млн квадратных метров многоквартирного жилья. Если сложить с индивидуальным жилищным строительством (в 2022 году было введено почти 933 тыс. квадратных метров), Тюменская область показала рекордную цифру – 2,27 млн кв. метров. Это почти на 35% больше, чем в 2021 году.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», сегодня в регионе жильё строят 109 компаний. В стадии строительства находятся 313 домов общей площадью более 3,3 млн кв. метров. Тем не менее, в 2023 году ожидается снижение темпа строительства недвижимости.