В Тюмени 6 февраля 2023 ожидается морозная погода и туман Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 февраля 2023, ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами изморозь и туман. Ветер восточный 1-6 м/с. Температура воздуха -15…-20 C, местами до -25 C, днём местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, температура воздуха -7…-12 C.

Погода в Тюмени 6 февраля 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 6 февраля (24 января по старому стилю) Аксиньин день или день Ксении-полузимницы, в честь христианской святой Ксении Миласской, жившей в V веке. К этому дню крестьяне съедали половину хлеба, поэтому ее и прозвали «полузимницей». Даже приговаривали: «Полузимницы пополам, да не ровно делит зиму – к весне мужику тяжелее».

Считалось, что погода в Аксиньин День соответствовала погода всей предстоящей весне.