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НовостиЗдоровье5 февраля 2023 10:10

В Тюменской области за сутки коронавирус подхватили ещё 175 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 5 февраля 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюменской области за сутки коронавирус подхватили ещё 175 человек

В Тюменской области за сутки коронавирус подхватили ещё 175 человек

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 февраля 2023 года увеличилось ещё на 175 человек, включая 41 ребенка. Таким образом, общее количество людей, подхвативших ковид с начала пандемии, составило 256 556 человек.

За сутки от коронавируса излечились 104 человека (за весь период 250 534 человека). На искусственной вентиляции легких пациентов нет, однако 1764 человека остаются под медицинским наблюдением.

Для больных «короной» развернуто 20 коек, свободный коечный фонд составляет 20%. Также за сутки проведено 1765 лабораторных исследований (всего 4 719 854 человека). Вакцинировано против коронавируса 1 438 577 человек, полный курс прошли 1 181 807 человек.