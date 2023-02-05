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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 7:06

Прекращены поиски бесследно исчезнувшего в лесу 74-летнего пенсионера Владимира Федоровича

Мужчина находился без сознания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: ТюменьРегионСпас

Фото: ТюменьРегионСпас

В поселке Богандинский Тюменского района нашли 74-летнего пенсионера Владимира Л., который вышел из дома 4 февраля 2023 года и до настоящего времени о его местонахождении было ничего не известно. Как сообщили в ДПСО «ТюменьРегионСпас», из-за холодной погоды, которая угрожала жизни и здоровью мужчины, медлить было нельзя.

Фото: ТюменьРегионСпас

Фото: ТюменьРегионСпас

Сообщение о пропаже поступило в 19.25, и в 20.17 первый экипаж спасателей, кинологов и полиции прибыл на место происшествия. Они прочесывали лес, в том числе, с собакой Шурой. В другую сторону отправили другую группу.

Фото: ТюменьРегионСпас

Фото: ТюменьРегионСпас

По словам волонтеров, через 20 минут поисков стало известно, что пенсионера нашли живым, но без сознания. Волонтеры оказали ему первую помощь, накрыли его одеждой, положили его на коврик, чтобы спина не лежала на голом снегу и вызвали «скорую».

Фото: ТюменьРегионСпас

Фото: ТюменьРегионСпас

После осмотра врачей спасатели на снегоходе эвакуировали дедушку из леса.