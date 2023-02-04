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НовостиОбщество4 февраля 2023 15:14

На тюменских трассах сократилось число опасных участков, где чаще всего происходят ДТП

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на трассах
Виктория Терина
Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на трассах

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на трассах

Фото: Юлия Кучеренко

На тюменских трассах сократилось число участков с риском ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

На дорогах федерального значения, где за год произошло несколько дорожных аварий с пострадавшими в них людьми становится меньше. В прошлом году зафиксировано пять самых опасных участков на трассах, где произошло 23 ДТП, пять человек погибли, 39 человек травмированы. В частности: два участка на автодороге Курган-Тюмень (на 191 и на 192-м километрах под Тюменью), а также три места концентрации аварий на федеральной трассе Тюмень-Омск (на 12-м и 37-м километрах в Тюменском районе, на 68-м в Ялуторовском районе).

Сотрудники ГИБДД вместе с владельцем дорог стараются стабилизировать ситуацию с аварийной обстановки в этих местах, в 2023-м году запланировано предпринять дополнительные меры безопасности. На сегодня для этого установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты. На некоторых участках поставят «шериф-балки», имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС. Также в этих местах, организованы дополнительные дежурства нарядов ДПС.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на трассах в оставшийся зимний период, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий и обязательно соблюдать правила дородного движения.