На тюменских трассах сократилось число опасных участков, где чаще всего происходят ДТП

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на трассах Фото: Юлия Кучеренко

На тюменских трассах сократилось число участков с риском ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

На дорогах федерального значения, где за год произошло несколько дорожных аварий с пострадавшими в них людьми становится меньше. В прошлом году зафиксировано пять самых опасных участков на трассах, где произошло 23 ДТП, пять человек погибли, 39 человек травмированы. В частности: два участка на автодороге Курган-Тюмень (на 191 и на 192-м километрах под Тюменью), а также три места концентрации аварий на федеральной трассе Тюмень-Омск (на 12-м и 37-м километрах в Тюменском районе, на 68-м в Ялуторовском районе).

Сотрудники ГИБДД вместе с владельцем дорог стараются стабилизировать ситуацию с аварийной обстановки в этих местах, в 2023-м году запланировано предпринять дополнительные меры безопасности. На сегодня для этого установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты. На некоторых участках поставят «шериф-балки», имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС. Также в этих местах, организованы дополнительные дежурства нарядов ДПС.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на трассах в оставшийся зимний период, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий и обязательно соблюдать правила дородного движения.