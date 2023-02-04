Тюменцы могут бесплатно посетить открытый показ экспериментального фильма

Фото: Контора пароходства

Тюменцам предлагают посетить открытый показ экспериментального фильма советского кинорежиссера.

15 февраля в 19:00 пройдет первый киноклуб этого года. Тюменцам покажут документальный фильм советского режиссера Дзиги Вертова — «Человек с киноаппаратом». Как сообщили Moi-portal.ru в мультицентре, фильм вышел на экраны в 1929 году.

Сюжет фильма состоит в том, что камера, фиксирует хаотичную жизнь современного города: движение транспорта, труд рабочих, события. Фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки и не следуя сценарию. Вход на сеанс бесплатный, необходимо только зарегистрироваться в группе «Конторы пароходства» в социальной сети ВКонтакте. После просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями.