Тюменцы смогут пройти кастинг для участия в спектакле о тайнах купеческой жизни горожан

Фото: проект "Традициями сильны" Благотворительного фонда развития города Тюмени

В Тюмени пройдет кастинг для участия в спектакле о тайнах купеческой жизни горожан. Спектакль стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Сообщили в издании «Тюменская область сегодня»

Спектакль поставит самодеятельная труппа организации в рамках проекта «Традициями сильны». Оказываемая поддержка составит 6 млн рублей. Проект свяжет четыре культурные инициативы, одна из которых спектакль театральной труппы БФРГТ.

– Было решено, что благотворительный спектакль должен оживить картинки балов-маскарадов: в них много забавного и поучительного. Еще одной сюжетной линией, возможно, станут истории про призраков. Говорят, их в Тюмени немало, – рассказала исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

Участие в постановке может принять каждый. Весной среди горожан будет объявлен кастинг, а премьера запланирована на сентябрь.