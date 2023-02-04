В Тюменской области на 4 февраля 2023 года зарегистрировано 247 случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области на 4 февраля 2023 года зарегистрировано 247 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 256 381 случай COVID-19.

За сутки 158 человек выздоровели от коронавируса, за весь период выписаны по выздоровлению 250 430 случаев. Из общего числа заболевших заболели 77 детей, нет пациентов на ИВЛ. 1 612 человек остаются под медицинским наблюдением. За сутки проведено 2 806 лабораторных исследований проведено, всего проведено 4 718 258 исследований.

В России зафиксирован 9 681 случай коронавируса, за все время выявлено 21 987 334 случаев заражения. За сутки 40 человек скончались, за все время умерли 395 234. За сутки коронавирус победили 6 334 человека. За все время выздоровели 21 374 674.