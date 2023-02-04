Из Тюменской области в зону СВО передадут пять генераторов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Из Тюмени в зону СВО отправят пять генераторов, пишет Тюменская линия.

Груз собран в рамках акции «Народного фронта» «Всё для Победы». Активисты приобрели для нужд боевых подразделений пять генераторов. В ближайшее время они будут доставлены в зону СВО, об этом сообщает пресс-служба областной думы. Поддержка солдат, по словам депутата облдумы Евгения Макаренко, идет постоянно.

- И сегодня мы подготовили к отправке очередной груз, и я уверен, что эта работа должна быть продолжена. Помощь нашим ребятам сейчас очень важна, поэтому я благодарен всем, кто принял участие в этой акции, - отметил Евгений Макаренко.