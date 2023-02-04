В Студенческом совете Тюменской области избрали председателя

Фото: Студцентр Тюменской области

В конце января завершились выборы в Студенческий совет Тюменской области. В составе четвертого созыва 20 человек от 16 до 29 лет из университетов и колледжей Тюмени, Ишима и Ялуторовска, сообщает «Мегатюмень».

В команде инициативных студентов 5 представителей объединенных советов обучающихся, 7 учащихся из высших и 8 из профессиональных образовательных заведений. Команда уже провела собрания, где обсудила планы и проекты на 2023 год и избрала председателя, которым стал студент Тюменского индустриального университета Михаил Ляшевич.

- Об объединении я узнала от своего преподавателя и заинтересовалась. Решила принять участие в выборах, но изначально не понимала, чем буду заниматься. Уже сейчас осознала насколько это серьезно, масштабно и круто, - рассказала студентка первого курса Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Ирина Овчинникова.

Новый состав Студенческого совета представили губернатору Тюменской области Александру Моору 25 января. Всего заявки подали более 200 человек, из которых отобрали 33.