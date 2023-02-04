Больше 80 трав и овощей тюменцы могут вырастит на своем подоконнике Фото: Юлия Кучеренко

Для выращивания микрозелени на подоконнике подходят больше 80 трав и овощей. Наиболее популярные из них, сообщается на сайте Россельхознадзора, пшеница, рожь, овес, петрушка, рукола, свёкла, капуста, салат, морковь, горох, редис, шпинат, кинза, огуречная трава, укроп, щавель. Об этом пишет «Тюменская линия».

Стоит отметить, что микрозелень содержится до 40 раз больше питательных веществ, чем во взрослом растении. Она очень полезна для антиоксидантной системы человеческого организма, которая отвечает за молодость. Ее можно есть просто так, добавлять в салаты, супы, коктейли, смузи и другие блюда. Есть много способов её выращивания.

Один из способов выращивания состоит в том, что необходимо намочить бумажные полотенца, отжать их, поместить бумагу на дно лотка, разложить семена. Затем нужно накрыть сверху целлофаном или пищевой пленкой и выставить лоток в темное место, как только появятся первые всходы, необходимо убрать укрыть. После всех процедур нужно выставить рассаду на подоконник, и следить за тем, чтобы бумага оставалась влажной. Через 10-14 когда ростки подрастут для нужной длины и их нужно срезать ножницами, промыть и добавьте в пищу.