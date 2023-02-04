Футбольный клуб «Тюмень» отправится на «Кубок Иртыша» в Омск

Фото: ФК «Тюмень»

После отпуска футбольный клуб «Тюмень» отправится на «Кубок Иртыша». Об имениях в составе клуба рассказал «Вслух.ру».

Футболисты «Тюмени» вышли из отпуска и теперь им предстоит подготовится ко второй части сезона, который стартует 2 апреля. На следующей неделе оба состава «Тюмени» поборются за «Кубок Иртыша». Турнир пройдет в Омске с 11 по 15 февраля.

В марте у ФК «Тюмень» запланирован сбор в Турции с контрольными матчами. Но кроме запланированных встреч у ФК есть и другие новости: в межсезонье произошли изменения в составе. После последней игры в ноябре клуб покинул вратарь Владимир Грошев, а в январе ушел полузащитник Никита Чистяков. Против «Тюмени» он может сыграть весной в составе «Новосибирска». Но есть и пополнения. Так, в клуб вернулся полузащитник Павел Шадрин, он будет играть под №7. За черно-белых под №27 будет выступать защитник Кирилл Мырзаков. Оба парня родом из Ижевска.