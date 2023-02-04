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НовостиДом. Семья4 февраля 2023 9:01

Садоводам из Тюмени рассказали, как начинать посевной сезон

Советы дала жксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова
Виктория Терина
Садоводам из Тюмени рассказали, как начинать посевной сезон

Садоводам из Тюмени рассказали, как начинать посевной сезон

Фото: Юлия Кучеренко

В феврале начинается активный посевной сезон. В начале месяца сеют высокорослые сорта и гибриды перцев (сладкие и острые) и баклажанов. Во второй половине месяца начинают посев высокорослых сортов и гибридов томатов, среднерослых и низкорослых перцев и баклажанов. «Тюменская область сегодня» предает советы эксперта межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

В случае если есть семена с истекшим сроком годности либо семена, которые садоводы сами выпустили из своих овощей, то этот материал нужно проверить на всхожесть, а для этого поместить семена на 1–2 часа в солевой раствор: 1 чайная ложка на 1 литр воды. Пустые всплывут, всхожие опустятся на дно. После этого семена промыть и просушить.

Специалист утверждает, что почвогрунт не должен содержать патогенной микрофлоры. Его нужно обязательно обработать одним из следующих методов – прогревание (прогрев в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение часа), промораживание (занести грунт в тепло, после оттаивания вновь вынести на мороз на 2–3 суток) или пролить раствором Триходермина (в соответствии с инструкцией).

Для посева различных культур на рассаду в феврале лучше сверятся в соответствии с лунным календарем.