Садоводам из Тюмени рассказали, как начинать посевной сезон Фото: Юлия Кучеренко

В феврале начинается активный посевной сезон. В начале месяца сеют высокорослые сорта и гибриды перцев (сладкие и острые) и баклажанов. Во второй половине месяца начинают посев высокорослых сортов и гибридов томатов, среднерослых и низкорослых перцев и баклажанов. «Тюменская область сегодня» предает советы эксперта межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

В случае если есть семена с истекшим сроком годности либо семена, которые садоводы сами выпустили из своих овощей, то этот материал нужно проверить на всхожесть, а для этого поместить семена на 1–2 часа в солевой раствор: 1 чайная ложка на 1 литр воды. Пустые всплывут, всхожие опустятся на дно. После этого семена промыть и просушить.

Специалист утверждает, что почвогрунт не должен содержать патогенной микрофлоры. Его нужно обязательно обработать одним из следующих методов – прогревание (прогрев в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение часа), промораживание (занести грунт в тепло, после оттаивания вновь вынести на мороз на 2–3 суток) или пролить раствором Триходермина (в соответствии с инструкцией).

Для посева различных культур на рассаду в феврале лучше сверятся в соответствии с лунным календарем.