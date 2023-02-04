Пьяный житель Заводоуковска угнал авто у своего товарища, с которым ехал на дискотеку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ночь с пятницы на субботу в Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали 16 пьяных водителей.

Одна история случилась под Заводоуковском. Вечером компания молодежи поехала на дискотеку в Упоровский район на "Тойоте Королла" с трезвым хозяином за рулем. По пути назад, компания сделала остановку в селе Новолыбаево. Водитель и пассажиры, вышли из салона авто "проветриться", а нетрезвый 30-летний пассажир неожиданно для всех перебрался на водительское место и уехал. После этого хозяину иномарки пришлось заявить в полицию об угоне автомобиля.

Вскоре угонщика задержали и передали автоинспекторам. Мужчина не смог объяснить свой поступок и как выяснили полицейские, ранее он не совершал грубых нарушений ПДД.

- На нарушителя составлен административный материал за пьяное вождение. Факту угона автомобиля будут давать правовую оценку сотрудники полиции - рассказали в окружном ГИБДД.