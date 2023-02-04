Для гостей краеведческого музея в Уватском районе хранятся больше 8,5 тысяч экспонатов

Фото: Музей "Легенды седого Иртыша"

Уватскому краеведческому музею исполнилось 15 лет. Об этом пишет пресс-службы администрации Уватского района.

В этом музее хранятся больше 8,5 тысяч экспонатов, и их число растёт с каждым годом. Как рассказала директор музея Людмила Телегина в Увате собрано немало уникальных экспонатов. Из них отпечаток листа тропического дерева гинкго - самый древний экспонат в музее. Это дерево-реликт эпохи динозавров. Этот отпечаток существует уже около 450 миллионов лет. Экспонат музея занесен в «Книгу рекордов Тюменской области.

- С Уватом связана и легенда о Золотой бабе. Ей посвящена отдельная экспозиция. Идол исчез четыре века назад во время штурма казаками Демьянского городка, располагавшегося на территории района - рассказала глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

В краеведческом музее «Легенды седого Иртыша» гости могут посетить около 80 выставок, не считая постоянных экспозиций. По словам главы краеведческий музей известен за пределами не только района, но и региона. В год его посещают около 20 тысяч человек.