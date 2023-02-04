В Тюменской области 16-летняя девушка получила травму позвоночника в ДТП, врезавшись в дорожные знаки

Ночное ДТП в Аромашево 4 февраля 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Травму позвоночника получила 16-летняя девушка, которая пострадала в ночном ДТП в селе Аромашево Тюменской области.

Ночное ДТП в Аромашево 4 февраля 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 24-летний водитель автомобиля «Лада», житель Заводоуковска, не остановился на требования автоинспекторов на ул. Ленина. После недолгой погони он врезался в дорожные знаки. Оказалось, что молодого человека уже лишали права управления транспортом за пьяное вождение, но в этот раз он отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

Среди троих пассажиров: 27-летнего и 28-летнего молодых людей и 16-ти летней девушки пострадала лишь последняя. Теперь водителю «Лады» за повторное вождение в пьяном виде грозит уголовка.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени гибэдэдэшники посреди ночи устроили погоню за пьяным водителем. Мужчина не останавливался, но в конце концов врезался в бордюр.