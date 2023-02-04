Следователи показали, как выглядит двухлетний ребенок после нападения собаки в лифте Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени Евгений Менщиков и инспектор по кадрам следственного управления СК РФ по Тюменской области Оксана Абрамовская навестили двухлетнего малыша, которого в лифте искусала собака. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, сотрудники поинтересовались состоянием маленького тюменца и подарили ему игрушки.

Малыш с мамой и следователями Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тем временем, следователи приняли к производству уголовное дело из полиции по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По версии следствия, 18 января 2023 года в лифте дома на ул. Верхнетарманской на 2-летнего мальчика набросилась собака, сильно его поранив. Ребенка пришлось госпитализировать в больницу, но несколько дней назад его выписали из медучреждения.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что грозит хозяину собаки, укусившей двухлетку, и чем может обернуться укус для малыша. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела.