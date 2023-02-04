Тюменцам рассказали, что делать, если разбился градусник Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали о том, что делать если разбился градусников. При комнатной температуре из воздуха соединения ртути попадают в лёгкие, накапливаясь в организме и это приводит к отравлению.

- Проявляется оно не сразу, а через несколько дней или даже месяцев. Самые распространённые симптомы - слабость, общее недомогание, потеря аппетита, металлический привкус во рту, дрожь в пальцах, головные боли и боли в горле, усиленное слюноотделение, тошнота, рвота. Если ртуть продолжает накапливаться в организме, у пострадавшего появляются более серьёзные проблемы со здоровьем: страдают нервная, пищеварительная, иммунная системы, нарушается работа лёгких, печени, почек и других внутренних органов. Иногда дело заканчивается смертью - пояснил врач-терапевт Александр Назаров.

МЧС советует первым делом вывести из помещения детей и животных. Потом закрыть дверь, чтобы пары ртути не уходили в соседние комнаты и собрать осколки разбившегося градусника в герметичную ёмкость с водой или раствором марганцовки. Чтобы обезопасить себя лучше надеть на ноги бахилы, а на руки – резиновые перчатки. Мелкие капли ртути можно собрать шприцем, медицинской грушей или кисточкой для рисования.

Важно, после инцидента обработать помещение хотя бы хлоркой: на 1 литр дезсредства 8 литров воды. Категорически запрещается использовать металлическое ведро. А на второй раз лучше помыть пол раствором марганцовки - 1 грамм на 8 литров воды. Эксперты утверждают, что после таких процедур несобранная жидкая ртуть окисляется и перестаёт выделять в воздух ядовитые пары. Если в доме нет марганцовки и хлорки, то можно вымыть пол хотя бы мыльно-содовым раствором.

По исследованиям Ecospace, убрав видимые шарики, концентрация токсических паров уже не превысит допустимых значений и не причинит вреда здоровью. Для своего спокойствия можно позвонить по номеру 101 в МЧС и сообщить об этой проблеме. А еще можно вызвать платную службу демеркуризации ртути, которая поможет в этом вопросе.

По информации "АиФ-Тюмень", в Тюмени зарегистрированы 35 компаний по демеркуризации ртути, средняя цена за вызов от 5 тысяч рублей.