В Тюмени 4 февраля 2023 на четыре часа отключат один светофор Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, в субботу, 4 февраля 2023, отключат один светофор на четыре часа. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Так, с 10 утра до 14 часов дня светофор погаснет на перекрестке:

- ул. Авторемонтная – ул. Механизаторов.

Отключение светофоров 4 февраля 2023 Фото: Google. Карты.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени появилась новая остановка «Улица Константина Посьета». Новый остановочный комплекс расположился в районе дома № 5 на ул. Константина Посьета.