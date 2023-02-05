Тюменских школьников, студентов и педагогов зовут поучаствовать в конкурсе «Лучший урок письма» Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюменской области, включая школьников и студентов в возрасте до 21 года и педагогов, могут принять участие в XXI ежегодном конкурсе «Лучший урок письма», который стартовал в России 1 февраля 2023 года. Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», школьники и студенты могут принять участие в шести номинациях:

- «Кто может меня воспитать?» (от МГУ им. М.В. Ломоносова);

- «Я доброволец, я волонтер» (от профсоюза работников связи России);

- «Рецепты счастливой семьи» (от Фонда социально-культурных инициатив);

- «Судьба и Россия едины!» (от Союза писателей России»);

- «Есть такая профессия – Родину защищать…» (от Минобороны РФ);

- «Наставник – создатель будущего» (от Российского движения детей и молодежи «Движение первых»).

Структурность мышления авторов работ, их творческий подход и владение русским языком оценит жюри во главе с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова Виктором Садовничим.

Преподаватели смогут поучаствовать в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма». Жюри выберет самые оригинальные методики, которые возможно внедрить в школьную программу.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ?

Работы принимаются до 15 августа 2023 года в бумажном виде. Адрес: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А. В строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма», или по электронной почте konkurs@russianpost.ru.

Победители получат дипломы и сувениры от организаторов конкурса. Ими выступают МГУ им. М.В. Ломоносова, «Почта России» и Профоюз работников связи России, сообщает «Мегатюмень».