Тюменцев приглашают на образовательный театральный проект

Фото: Молодежный театральный центр "Космос"

На лаборатории современного театра RADI SVETA пройдут две открытые лекции и публичная встреча с организаторами для всех желающих. Посетить их можно в молодежном театральном центре «Космос» 9, 11 и 16 февраля в 19:00.

9 февраля тюменцам расскажут о сайт-специфик театре. В качестве спикера выступит Ксения Аитова - театральный критик, журналист, эксперт национальной премии «Золотая Маска». Эксперт объяснит, почему современный театр все чаще выходит за пределы сцены. И какое место в постановке занимает зритель. 11 февраля состоится публичная встреча с организаторами RADI SVETA. Ярослав Францев и Яна Вишневская обсудят тему «Креативные индустрии: от идеи до реализации проекта». Эксперты поделятся практическим опытом и лайфхаками, которые помогут в реализации инициатив.

16 февраля все желающие посетят лекцию от российского драматурга, сценариста, журналиста, педагога Валерия Печейкина (Москва). Участники познакомятся с понятием сторителлинга и попробуют освоить мастерство создания цепляющих историй.

Отметим, что лаборатория RADI SVETA стартует 9 февраля. В течение семи дней начинающие и профессиональные актеры, танцовщики и перформеры погрузятся в исследование себя: с помощью практик ответят на вопрос: «Кто я?». В середине февраля состоится итоговое событие лаборатории - сайт-специфик перформанс, в основу которого лягут реальные истории участников.