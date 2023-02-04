В Тюменской области пройдут мероприятия, посвященные профилактике онкозаболеваний Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области начинается месяц профилактики онкологических заболеваний. Как пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области, смогут проверить свое онкологическое здоровье в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы против рака.

В рамках этих мероприятий с 13 по 17 февраля в поликлиниках Тюменской области пройдут Дни открытого приема, на которых пациенты смогут проверить свое здоровье. А 18 февраля всех пациентов с подозрением на новообразование примут Центры амбулаторной онкологической помощи. В нескольких поликлиниках проведут занятия Школ по уходу за паллиативными больными.

Кроме посещения поликлиник, тюменцы могут пройти экспресс-осмотр врачей – онкологов прямо на рабочем месте. Так, в феврале медицинские сестры Тюменской области в третий раз проведут челлендж «Мы можем! Я могу!». Идея этого мероприятия состоит в том, что они фотографируют подозрительные новообразования на коже пациентов и пересылают онкологу-дерматологу. Эта акция позволяет вовремя выявлять пациентов с ранними стадиями онкозаболеваний кожи.