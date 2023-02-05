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НовостиЭкономика5 февраля 2023 14:19

Тюменских айтишников зовут показать свои знания на акселераторе под названием «Спринт»»

Заявки принимаются до 16 февраля 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменских айтишников зовут показать свои знания на акселераторе под названием «Спринт»»

Тюменских айтишников зовут показать свои знания на акселераторе под названием «Спринт»»

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские представители IT-сектора могут принять участие в программе Фонда развития интернет-инициатив под названием «Акселератор «Спринт»». Заявки на бесплатное участие в программе можно заполнить по этой ссылке вплоть до 16 февраля 2023 года, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Мероприятие состоит из групповых и индивидуальных тематических занятий с экспертами, в т.ч. на тему бизнес-компетенций, презентации результатов работы перед друг другом. По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, десять победителей прошлых отборов уже есть. Это резиденты «ЕА Тендер», «Диспэкс», «КИДСБИ», «КБ-Персона», «Дельта Плюс». Достойных новых историй много, отметили в департаменте.

Акселерационная программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области реализуются масштабные проекты в области информационной инфраструктуры.