Тюменских айтишников зовут показать свои знания на акселераторе под названием «Спринт»» Фото: Татьяна Коркина

Тюменские представители IT-сектора могут принять участие в программе Фонда развития интернет-инициатив под названием «Акселератор «Спринт»». Заявки на бесплатное участие в программе можно заполнить по этой ссылке вплоть до 16 февраля 2023 года, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Мероприятие состоит из групповых и индивидуальных тематических занятий с экспертами, в т.ч. на тему бизнес-компетенций, презентации результатов работы перед друг другом. По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, десять победителей прошлых отборов уже есть. Это резиденты «ЕА Тендер», «Диспэкс», «КИДСБИ», «КБ-Персона», «Дельта Плюс». Достойных новых историй много, отметили в департаменте.

Акселерационная программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области реализуются масштабные проекты в области информационной инфраструктуры.