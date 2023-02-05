Тюменским организациям крайне рекомендуется заплатить налоги до 28 февраля 2023 года Фото: Татьяна Коркина

Массовый расчет транспортного и земельного налогов и налога на имущество более 7,2 тысяч организаций за 2022 год проведут налоговые органы Тюменской области. Как сообщает интернет-портал Vsluh.ru, расчет проведут 5,39 тысячам собственников транспорта, 2,27 тысячам собственников земельных участков и 170 собственникам недвижимости, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости.

Юрлицам необходимо оплатить имущественные налоги вплоть до 28 февраля 2023 года. Правда, перед этим стоит сделать сверку по объектам налогообложения и получить выписку из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При необходимости акутализации данных нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту учета. По данным пресс-службы УФНС по Тюменской области, обычно для процедуры сверки используют онлайн-формат, поэтому много времени сверка не займет.

Корректировки и информацию о собственности в УФНС предоставляют ГИБДД МВД России по Тюменской области, ГИМС МЧС России, Росморречфлот, Гостехнадзор, Росреестр и Росавиации. О результатах проведенной сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН налогоплательщик будет проинформирован.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

По всем вопросам можно звонить на Единый федеральный контакт-центр УФНС: 8-800-222-22-22.