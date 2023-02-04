В Тюмени 4 февраля 2023 года существенных осадков не прогнозируется Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 4 февраля 2023 года ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, изморозь, ветер юго-западный, южный 1-6 м/с, температура воздуха ночью -17, -22 градусов, при натекании облачности -10, -15, днем потеплеет до -5, -10, но местами столбик термометра покажет -15 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди - Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла - это к потеплению; если по стеклу бегут узоры - холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце - значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.