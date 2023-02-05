Тюменским дачникам рассказали о правильности выбора почвогрунта для огорода Фото: Татьяна Коркина

Тюменские дачники все чаще обращаются к специалистам Россельхознадзора с просьбами рассказать о правильном выборе почвогрунте в магазине. По данным ведомства, основу большинства грунтов составляет верховой торф, который является важным элементом для роста и развития растений. Он снабжает корни воздухом и водой.

- Мы знаем, что торф образуется на болотах, в результате неполного разложения растений и других организмов, - сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на специалистов Россельхозцентра.

Так как верхний верховой слой имеет повышенную кислотность, в составе должна быть известь, зола или доломитовая мука, то есть раскислитель. Чтобы повысить рыхлость грунта и для того, чтобы после поливов торф не уплотнялся, в него добавляют речной песок или вермикулит. После высадки растений в грунт и для их дальнейшего роста нужны минеральные удобрения. Их можно купить отдельно, или в составе грунта. Основные питательные элементы: калий, фосфор и азот.

Когда вы покупаете почвогрунт, обратите внимание на сроки годности и его состав. Большую партию лучше не покупать, а взять пробную. При вскрытии стоит убедиться в том, что почвогрунт влажный, не содержит плесени, сухих растений и неприятного запаха.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», дачникам начали начислять плату за полив.