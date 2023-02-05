В Тюмени участники стартап-стендапа «ИТ в медицине» познакомятся с системой автозабора венозной крови

В Тюмени стартап-стендапа «ИТ в медицине» познакомятся с системой автозабора венозной крови Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Открытый стартап-стендап «ИТ в медицине» состоится в Тюмени 14 февраля в 16 часов на базе «Точки кипения» в технопарке. Участниками мероприятия станут местные разработчики, сообщает «Тюменская область сегодня».

По словам организаторов мероприятия, ИТ-технологии нынче – важная составляющая системы здравоохранения. Потому программное обеспечение, системы для облегчения работы медицинского персонала просто необходимы.

Как рассказали в департаменте информатизации Тюменской области, зрители стендапа познакомятся с сервисом по анализу УЗИ снимков сердца DICOM analyze, системой автозабора венозной крови AutoHem и другими проектами.

– Работы разработчиков оценят представители департамента здравоохранения региона, потенциальные инвесторы и представители IT-сообщества, - сообщили в департаменте.

Стартап-стендапы организованы по инициативе регионального координатора федерального проекта «Цифровая Россия» Андрея Лозицкого. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», проекты трех тюменских вузов вошли в число победителей федерального конкурса «Студенческий стартап».