Юным тюменцам, добившимся успехов в творчестве и спорте, вручили знаки отличия

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Торжественная церемония вручения юным тюменцам знаков отличия «Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области» состоялась на этой неделе в тюменском центре «Грант». Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике города Тюмени, почетный знак ребятам вручила замдиректора департамента Светлана Субботина.

Почетные знаки получили 40 ребят, добившихся значительных успехов в творчестве, художественной деятельности, физкультуре и спорте. Все они – воспитанники подведомственных департаменту учреждений допобразования.

В 2022 году в региональную базу включили 1,7 тысяч талантливых юных тюменцев. Чтобы совершенствовать систему выявления и поддержи талантов, в администрации учредили вышеназванный знак отличия. По словам выпускницы центра «Пламя», участницы Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области Марьяны Кепещук, приглашение на церемонию оказалось очень неожиданным.

- Семь лет занятий игре на гитаре дали свои плоды. - Музыка учит дисциплине и целеустремленности, и очень рада, что посвятила этому занятию несколько лет, - рассказала Марьяна.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области учреждён знак отличия «Почётный наставник». Постановление подписал губернатор региона Александр Моор.