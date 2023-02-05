Услуги зарубежного туризма в Тюменской области за 2022 год подорожали больше чем вдвое Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Объем предоставленных платных услуг в Тюменской области за январь – ноябрь 2022 года вырос на 11 млрд рублей и составил более 120,75 млрд рублей. Тогда как в 2021 году объем предоставленных услуг составлял 119,083 млрд рублей, сообщает портал «Вслух.ру» со сссылкой на данные «Тюменьстата».

Самыми востребованными услуги были с апреля по август 2022 года, когда общий объем оплаты за них превысил 12 млрд рублей. В другие месяцы он был выше 11 млрд рублей. Больше всего подорожали услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем 2021 года цены взвинтили за 58,4%, а с октябрем 2022-го года – на 8,5%.

Услуги организаций культуры выросли на 11,2%. На 10,3% подорожали медицинские услуги, на 10,7% - бытовые.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», у жителей Тюмени в 2022 году зарплата выросла на 9,8%. Также в начале 2023 года отмечается и уменьшение безработицы.