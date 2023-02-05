Тюменские мужчины на День влюбленных ждут в качестве подарка офисные стулья и часы Фото: pixabay.com

При выборе подарка на День влюбленных, 14 февраля, нужно помнить об индивидуальных особенностях своих любимых. Об этом заявила тюменский продавец сувениров Кира Лапина. По ее словам, женщины предпочитают яркие сюрпризы, а мужчины – полезные и практические подарки. Например, гаджеты, инструменты, часы, инструменты, аксессуары и хороший офисный стул.

Как сообщает портал «Мегатюмень», 14 февраля – это отличный повод напомнить друг другу о чувствах. В этот день можно устроить романтический ужин, обменяться приятными подарками или подарить незабываемые впечатления и эмоции. Например, купить билет на концерт любимого исполнителя, мастер-класс по изготовлению суши или итальянской кухни, либо сертификат для полета на аэротрубе.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о необычных историях знакомства тюменцев ко Дню всех влюбленных.