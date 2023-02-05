Тюменским дачникам советуют кормить птиц несоленым салом, чтобы снизить популяцию насекомых Фото: Татьяна Коркина

Мы уже вам рассказывали о том, что в феврале-марте специалисты рекомендуют дачникам набрасывать снег внутрь теплицы. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на специалистов Россельхознадзора, в декабре и январе этого не делают специально, чтобы все вредители погибли в ней основательно. А вот в феврале нужно подкидывать снег порциями, в несколько заходов. Из-за того, что солнышко пригревает уже больше, снег тает и постепенно насыщает почву влагой, улучшая ее структуру.

Для того, чтобы задержать снег, можно использовать щиты и доски, которые нужно установить в тех местах, где ветра выдувают снег. Особое внимание нужно обратить на фруктовые и ягодные деревья, особенно молодые. Деревца также нужно защитить от грызунов, которые активизируются с приходом тепла. Если вы не обмотали стволы материалами или лапником с осени, то притопчите снег вокруг приствольных кругов деревьев, чтобы мыши не добрались до коры деревьев.

Если ранней весной нет возможности обработать дачу или сад от вредителей, то птицы существенно смогут снизить популяцию насекомых. Поэтому специалисты Россельхознадзора советуют всю зиму кормить птиц в кормушках, куда нужно засыпать зерна или кусочки несоленого сала.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменским дачникам рассказали, нужно ли забрасывать снег в теплицу и откуда его брать.