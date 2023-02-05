Тюменским дачникам рассказали, нужно ли забрасывать снег в теплицу и откуда его брать Фото: Татьяна Коркина

Тюменский агроном Николай Тихонов советует дачникам набрасывать снег в теплицу. Дело в том, что не укрытая земля активно испаряет влагу, из-за чего начинает пересыхать и становится твердой «как камень». По его словам, влагоемкость у не укрытого грунта будет в разы снижена, нарушен воздушный обмен, а значит, растения будут чувствовать себя некомфортно.

- По мере промерзания грунта в теплицах помимо вредных микроорганизмов, начинают погибать и полезные микроорганизмы. А это не сулит ничего хорошего: земля станет менее плодородной, а внесенные минеральные и органические удобрения будут хуже усваиваться растениями, - цитирует Николая Тихонова «Мегатюмень».

Агроном отмечает, что заброшенный зимой в теплицу снег сэкономит почвенную влагу, защитит грунт от промерзания на большую глубину и от эрозии почвы. При таянии снега вода обогатит почву полезными микроэлементами, а значит весной растения начнут быстрее расти и развиваться, а летом дадут прекрасный урожай.

Снег в теплицу можно забрасывать всю зиму. По словам Тихонова, лучше всего брать снег для теплицы с дорожек, крыш надворных построек и с самой теплицы (особенно поликарбонатной). Главное – не накидать мусор, чтобы это не навредило будущим посадкам, и равномерно распределить снег по теплице примерно 35-40 сантиметров высотой.

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