На ежегодном фестивале «#СпецоперацияЛед» в Тюмени покажут фрагмент битвы за Ленинград Фото: Руслан Савинов

Сотрудники МЧС России по Тюменской области, Росгвардии, ФСИН, Росрыболовства выступят на традиционном ежегодном фестивале «#СпецоперацияЛед», который пройдет 23 февраля 2023 на реке Тура. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в поддержку идей дорожной безопасности и патриотического воспитания молодежи «подрифтуют» звезды-автоспортсмены со всего Урала. Гонщики-дрифтеры поучаствуют в трековых гонках на льду и, поверьте, это стоит увидеть!

В числе участников – легенды «Спецоперации Лед» Юрий Ващенко и Константин Терлеев, известные представители переднеприводных классов автогонок Антон Панафидин и Константин Лавров.

Особое внимание уделят патриотической теме. Так, например, реконструкторы военно-исторических сражений покажут тюменцам фрагмент битвы за Ленинград. Кроме того, на набережной Туры пройдет выставка военной техники ТВВИКУ, выставки оружия, мастер-классы по сборке и разборке оружия, в которых поучаствуют будущие защитники Отечества.

Также можно будет попробовать полевую кухню с гречневой кашей и чаем.

Ранее мы сообщали о том, как проходила «Спецоперация «Лед»» в 2020 году.