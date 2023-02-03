В Тюменской области под Заводоуковском в смертельной аварии погиб водитель «Шевроле»

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На четвертом километре объездной дороги города Заводоуковска произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Исудзу».

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным, водитель «Шевроле» выехал на встречку и столкнулся с «Исудзу».

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Личность погибшего водителя сейчас устанавливается, но 36-летний водитель «Исудзу» не пострадал.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ГИБДД Тюменской области предупредили, что на дороге частично ограничено движение, оно осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движение вручную.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 60-летний житель Курганской области погиб в смертельной аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.