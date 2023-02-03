В Тюмени вынесли приговор полицейскому, подстрелившего человека вместо косули Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Шесть месяцев в виде ограничения свободы и компенсация морального вреда в размере 450 тысяч рублей. Такое наказание дали сотруднику полиции Павлу Москвину, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 22 января 2022 года Павел пристреливал охотничий карабин и случайно ранил человека в лесу. Обвиняемый заметил движение в кустах и подумал, что это дикий зверь. Однако «диким зверем» оказался случайный человек.

Выстрел пришелся в область головы, лицо раненого было сильно окровавлено. Испугавшись последствий, полицейский позвонил своему другу с просьбой о помощи. Вместе они погрузили полицейского в машину и повезли в больницу. Правда, в само медучреждение заходить не стали: оставили раненого на скамейке у входа, а сами скрылись.

Приговор пока в законную силу не вступил.