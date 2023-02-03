Инессе Бранденбург, похитившей из банка 561 млн рублей, нужно возместить 545 миллионов Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Около 545 миллионов рублей, с учетом суммы частично возмещенного ущерба, предстоит вернуть бывшему зампреду Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессе Бранденбург. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы, государственное обвинение просит суд назначить ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Напомним, женщина похитила более 561 млн рублей, но уже частично вернула 1 миллион рублей. Подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2018 году Бранденбург в составе преступной группировки похитила из кассы банка более 561 млн рублей, скрылась с организатором преступления и была объявлена в международный розыск. Женщину задержали в Испании в 2021 году, а через год по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию.

Трое подельников Инессы в январе были приговорены к трем годам колонии общего режима. Организатор преступления Романюта до сих пор разыскивается.

15 марта 2023 года Инессе Бранденбург огласят приговор, после того как она выступит с последним словом.