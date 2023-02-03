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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:47

Инессе Бранденбург, похитившей из банка 561 млн рублей, нужно возместить 545 миллионов

Часть похищенного она уже возместила
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Инессе Бранденбург, похитившей из банка 561 млн рублей, нужно возместить 545 миллионов

Инессе Бранденбург, похитившей из банка 561 млн рублей, нужно возместить 545 миллионов

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Около 545 миллионов рублей, с учетом суммы частично возмещенного ущерба, предстоит вернуть бывшему зампреду Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессе Бранденбург. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы, государственное обвинение просит суд назначить ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Напомним, женщина похитила более 561 млн рублей, но уже частично вернула 1 миллион рублей. Подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2018 году Бранденбург в составе преступной группировки похитила из кассы банка более 561 млн рублей, скрылась с организатором преступления и была объявлена в международный розыск. Женщину задержали в Испании в 2021 году, а через год по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию.

Трое подельников Инессы в январе были приговорены к трем годам колонии общего режима. Организатор преступления Романюта до сих пор разыскивается.

15 марта 2023 года Инессе Бранденбург огласят приговор, после того как она выступит с последним словом.