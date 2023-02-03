Отрастивший бороду народный артист РФ Сергей Безруков инкогнито прогулялся по Тюмени

Фото: кадр из сериала "Бригада"

Народный артист РФ Сергей Безруков прогулялся по Тюмени перед вечерним музыкально-поэтическим спектаклем «Хулиган. Исповедь», где он играет Сергей Есенина. По словам актера, прогулка – этакая «сонастройка с городом».

«Рад, если мне удается прогуляться по городу перед спектаклем, поприветствовать его», – написал на своей страничке в соцсети Сергей Безруков.

Отметим, что спектакль прошел накануне, 2 февраля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что открестившийся от «Бригады» Сергей Безруков принял неожиданное решение.