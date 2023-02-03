Лишившийся глаза из-за отлетевшей железяки маляр получит от тюменского завода 1 миллион рублей

Лишившийся глаза из-за отлетевшей штуковины маляр получит от тюменского завода 1 миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

Один миллион рублей взыскали в пользу 22-летнего работника завода по производству нефтегазового оборудования, который получил серьезную травму на производстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, молодой человек работал на предприятии в должности маляра четвертого разряда с 2020 года. В июле 2022-го в окрасочном цехе с ним произошел несчастный случай. После того как машинист крана начал поднимать освободившиеся стропы металлоконструкции для покраски, один крюк стропа зацепился. Строп натянулся, а затем отлетел в сторону маляра и травмировал его голову.

Молодой человек получил тяжкий вред здоровью: он лишился глаза. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. В интересах пострадавшего прокурор округа обратился в суд с иском – взыскать с работодателя 1 миллион рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Ялуторовске кухонный работник пошла за тарелками, споткнулась в коридоре и умерла от травмы головы.