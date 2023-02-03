60-летний житель Курганской области погиб в смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 320-м километре федеральной автотрассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области накануне, 2 февраля 2023 года, около 20 часов произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, здесь столкнулись «Рено-Каптюр» и большегруз «Скания». По предварительным данным, «Рено» выехал на встречку.

Разбитый автомобиль Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В аварии погиб 60-летний житель Курганской области, водитель «Рено», который ехал в сторону Тюмени. Водитель «Скании», 47-летний житель Пермского края, не пострадал.

В ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и советуют тюменцам выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.

Трагедия в Уватском районе 2 февраля 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Из-за аварии на трассе частично ограничили движение.