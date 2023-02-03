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НовостиАвто3 февраля 2023 6:51

В Тюмени появилась новая остановка «Улица Константина Посьета»

Новый остановочный комплекс расположился в районе дома № 5 на ул. Константина Посьета
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени появилась новая остановка «Улица Константина Посьета»

В Тюмени появилась новая остановка «Улица Константина Посьета»

Фото: Татьяна Коркина

Остановка «Улица Константина Посьета» появилась в Тюмени в районе дома № 5 на ул. Константина Посьета, в направлении ул. Павла Шарова. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, остановку назвали в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах Тюмени.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областном центре на улице Уездной (в направлении Московского тракта) появилась новая остановка. Ей присвоено наименование «Преображенский на Московском».