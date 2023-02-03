В Тюмени появилась новая остановка «Улица Константина Посьета» Фото: Татьяна Коркина

Остановка «Улица Константина Посьета» появилась в Тюмени в районе дома № 5 на ул. Константина Посьета, в направлении ул. Павла Шарова. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, остановку назвали в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах Тюмени.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областном центре на улице Уездной (в направлении Московского тракта) появилась новая остановка. Ей присвоено наименование «Преображенский на Московском».