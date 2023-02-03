В Тюмени на несколько дней перекроют четыре уровня набережной из-за проведения «Битвы на Туре»

Фото: Extrem Team

Четыре уровня набережной в районе моста Влюбленных перекроют в связи с проведением VII фестиваля зимних видов спорта «Битва на Туре». Как сообщили в пресс-службе Союза экстремальных видов спорта, для соревнований строят единственную в мире конструкцию для прыжков с выкатом на реку.

Перекрытие набережной планируется в преддверии соревнований, 17 и 18 февраля, а также в дни проведения фестиваля – с 23 по 25 февраля. Чтобы тюменцам было комфортно гулять в остальные дни, уровни будут перекрывать по очереди. Для обеспечения безопасности жителей под установленным трамплином оборудовали специальный тоннель.

Уникальная конструкция, которую строят для «Битвы», состоит из металлического каркаса из около 12 тысяч элементов общим весом 110 тонн. Но это без учета фанеры и бруса, которые стелются на конструкцию, а потом на нее сыплют снег. Кстати, снег привезут на самосвалах с Воронинских горках общим объемом около 1,3 тысячи кубов.