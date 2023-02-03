В Тюмени закладчика наркотиков отправили в колонию строгого режима на восемь лет Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Суд установил, что обвиняемый решил «поработать» закладчиком наркотиков, поэтому познакомился в интернете с пока неустановленным лицом. В феврале 2022 года он забрал из тайника оптовую партию наркотиков для сбыта, часть из них он расфасовал по пакетикам и разложил по тайникам. Однако его преступные действия пресекли полицейские.

Во время досмотра у задержанного мобильник, где сохранилась переписка об организации сбыта наркотиков, и сами наркотики. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени на десяток лет отправили в тюрьму банду, распространявшую наркотики.