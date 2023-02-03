В Тюмени 3 февраля 2023 погаснут четыре светофора из-за работ на электросетях Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 3 февраля 2023, с 8 утра до 17 часов погаснут несколько светофоров. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Светофоры погаснут на следующих улицах и перекрестках:

- ул. Московский тракт, 100;

- ул. Мира – ул. Червишевский тракт;

- ул. Московский тракт – ул. Магнитогорская;

- ул. Московский тракт – ул. Транспортная.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.