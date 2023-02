В Тюмени 3 февраля 2023 года температура воздуха составит -5...-10 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 3 февраля 2023, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть южный 1-6 м/с, температура воздуха ночью -12… -17 C, при прояснении до -22 C, днём -5… -10 C.

Погода в Тюмени 3 февраля 2023 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 3 февраля (21 января по старому стилю) Максимов день, в честь памяти религиозного публициста и переводчика Максима Грека. Он родился в 1475 году в Греции, но потом переехал в Россию, где переводил духовные произведения. Он скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре.

В народе Максима называли утешителем, потому что считалось, что он помогает людям в бедах. Крестьяне простили его заступиться за вдов и сирот. Именно поэтому в Максимов день крестьяне вспоминали добрым словом всех, кто приходил к нему на помощь и отблагодарить их делом.

Что касается примет, то на Максима предсказывали погоду и урожай. Так, например, чистое небо и ясная заря сулили морозы и плохой урожая.