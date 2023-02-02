Тюменская область стала лидером спроса на услугу присоединения к электросетям в макрорегионе

Фото: Евгений Жуланов, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

В 2022 году количество присоединенных к электросетям новых потребителей выросло на 32% и составило 7 тысяч человек. Суммарная выданная мощность превысила 250 МВт. Тюменская область стала абсолютным лидером спроса на услугу технологического присоединения в макрорегионе, где сосредоточены энергообъекты «Россети Тюмень» низкого класса напряжения (0,4 – 10 кВ).

Число заявок от жителей региона в 2022 году увеличилось на 15 % по сравнению с 2021 годом, и на 100 % превысило показатель доковидного 2019 года. Большой интерес жителей заметен к загородной недвижимости в Тюменском районе, расположенной неподалеку от областного центра. Около ¾ заявок поступили в компанию с территории, которая занимает 2,5% от общей площади Тюменской области.

Чтобы выполнить весь увеличившийся объем заявок на технологическое присоединение из-за бурной застройки Тюменского района, «Россети Тюмень» в 2022 году изменили подход к организации работ. Так, компания увеличила затраты на проведение работ в два раза, до 850 млн рублей, и привлекла 18 дополнительных бригад.

Более 90% числа новых клиентов в 2022 году составили бытовые потребители. Компания подключила к электросетям свыше 6,5 тысяч домов, построек и других частных объектов. Около 600 договоров ТП (9% от общего объема) не исполнены по вине заявителей. Почти каждый десятый из них нарушил условия договора и вовремя не подготовил свое жилище для подключения электричества.

Как отметила заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елена Бакланова, ключевым вызовом развития энергоинфраструктуры в регионе является грамотное планирование земельных участков.

- Мы неоднократно отмечали отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель, а также несвоевременную и неполную подачу заявок на ТП застройщиками в угоду мнимой экономии. В итоге страдают простые люди. Задачи перспективного строительства требуют синхронного развития инфраструктуры. Пора начать разрабатывать мастер-планы освоения территорий и привлекать к взаимодействию ресурсоснабжающие организации. В части электросетей такие компетенции у нас есть, - отметила Елена Бакланова.