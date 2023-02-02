В Тюмени преступная троица ловила алкашей и наркоманов и насильно отправляла их в незаконный реабилитационный центр Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесен приговор сразу трем местным жителям, которые признаны виновными в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на похищение и похищении человека из корыстных побуждений, а также незаконном хранении огнестрела и боеприпасов. Наказания они получили в зависимости от роли каждого, сообщили в СК РФ по Тюменской области.

Следствие установило, что в 2017 году 36-летний осужденный организовал незаконный реабилитационный центр по лечению нарко- и алкозависимых. К своей «работе» он привлек трех людей, которые проходили реабилитацию, один из которых умер. До марта 2021 года за деньги и без согласия потерпевших они похищали наркоманов и алкоголиков, привозили их в реабилитационный центр в селе Бухтал Нижнетавдинского района и там их незаконно удерживали.

Осужденные говорили родственникам потерпевших, что их лечение и медицинские услуги «результативны», за что каждый месяц получали оплату за прохождение реабилитацию.

Незаконную деятельность преступников пресекли полицейские. Во время обысков в помещении центра нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Каждому из них назначено по 6 лет исправительной колонии строгого режима. Также с виновных взыскали компенсацию морального вреда.